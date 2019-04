30 Prozent für die Rechten bei Europawahl? – Moskauer Expertin mahnt vor Gefahr „Russland hat Interesse an einer stabilen, demokratischen EU“ (Sputniknews)

Bei der Europawahl im Mai könnten rechts-nationalistische Parteien gestärkt ins EU-Parlament einziehen. Davor warnt die russische Politologin Veronika Krasheninnikova im exklusiven Sputnik-Interview. „Russland hat Interesse an einer stabilen, demokratischen EU“, so die Moskauer Geopolitik-Expertin. „US-Berater Steve Bannon fördert rechte Kräfte.“

Wenn sich viele dieser verschiedenen rechten Parteien und Bewegungen europaweit vereinen würden, könnten sie ein sehr gefährliches Ergebnis liefern.“ Ein Ergebnis, das nicht nur der kommenden Europawahl, sondern der gesamten EU auf Dauer schaden könne.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190407324593554-europawahl-rechte-krasheninnikova/

