Demo Berlin „Mietenwahnsinn stoppen“ – Realität Venezuela 2.2 Millionen neue Wohnungen

Zigtausende haben am Samstag in Berlin und in anderen Städten an der Demo „Mietenwahnsinn stoppen“ teilgenommen – Man sollte sich das Beispiel Venezuelas vor Augen führen. Diejenigen, die jetzt richtigerweise Enteignung bzw. Vergesellschaftung fordern werden genauso dämonisiert werden wie die Regierung Venezuelas. Diese vertritt nämlich die Devise: Jeder hat Recht auf Obdach! Seit 2011 wurden in Venezuela nach Angaben der Maduro-Regierung 2.2 Millionen neue Wohnungen für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Also für schätzungsweise 8 Millionen Menschen. Rein rechnerisch Wohnraum für 25% der Bevölkerung Venezuelas wenn man 31 Millionen Einwohnern Venezuelas zugrundelegt. Man bekommt die Wohnungen zum Baupreis übereignet, finanziert durch eine langfristige Hypothek. Nach 5 Jahren darf man weiterverkaufen, aber nicht über dem Kaufpreis. So könnte man besipielsweise auch in Deutschland verfahren.

