DiEM25 can, and should denounce the Euro-parliament’s decision to step up sanctions against Venezuela, while refusing the instant recognition bestowed upon opposition deputy Juan Guaidó as real president of the Bolivarian republic. EU interference in Caracas contravenes the values of the DiEM25 ”European Spring.”

read more:

https://diem25.org/the-eu-statement-on-non-military-intervention-in-venezuela-still-upholds-intervention/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge