Glückwünsche aus Moskau für das Geburtstagskind (sputniknews.com)

Heute vor 70 Jahren wurde die Nato gegründet. Geburtstagsgrüße kommen auch aus Russland, wenn auch mit einem Seitenhieb: Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau hat dem nordatlantischen Militärbündnis „weniger zwanghaften Ideen und Phobien folgen“ gewünscht.

„Was könnte man der Nato zum 70. Jubiläum auf den Weg geben? Innere Ruhe, weniger Nervosität und weniger zwanghaften Ideen und Phobien folgen“, sagte Maria Sacharowa am Donnerstag. „Und natürlich Weisheit“, fügte sie hinzu.

Von Erfolgen der Nato in der Militärgeschichte zu sprechen, sei ihr etwas peinlich. „Jugoslawien, Afghanistan, Libyen – die Einsätze der Allianz haben Chaos und Zerstörung sowie Opfer unter der Zivilbevölkerung verursacht.“

(https://de.sputniknews.com/politik/20190404324588277-geburtstagskind-nato-stichelnde-glueckwuensche-aus-moskau/ )

