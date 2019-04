„Wer sind diese Yankees?“: Fußball-Legende Maradona greift Washington wegen Einmischung in Venezuela an (RT Deutsch)

„Ich möchte diesen Sieg Nicolás Maduro und allen leidenden Venezolanern widmen“, sagte Maradona nach dem Sonntagsspiel, bei dem die Dorados die Mannschaft von Tampico Madero mit 3:2 besiegten.

Die Sheriffs der Welt, wer sind diese Yankees? Nur weil sie die größten Bomben auf der Welt haben, denken sie, dass sie so viel fortschrittlicher sind als wir. Nein, das sind sie nicht“, fügte der renommierte Fußballer hinzu.

„Wir kaufen diese ‚Chirolita‚ nicht, die sie als Präsidenten haben“, sagte Maradona, der den US-Präsidenten Donald Trump mit einer berühmten argentinischen Bauchrednerpuppe der 1970er Jahre verglich.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/amerika/86739-wer-sind-yankees-maradona-greift/

