1.04.2019

Die Nato will sich stärker für die Sicherheit im Schwarzen Meer engagieren. Das hat Generalsekretär Jens Stoltenberg laut DPA angekündigt. Der Grund sei demnach die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland.

weiterlesen hier:

https://de.sputniknews.com/politik/20190401324552696-nato-geburtstag-ausbildung-ukraine/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge