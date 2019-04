Urangeschosse sind hochgiftig und radioaktiv strahlend – und werden bei Kriegszügen der NATO mit unabsehbaren Folgen für Mensch und Umwelt als Standardwaffen verwendet. Ein Gespräch mit Frieder Wagner, Filmemacher und Autor des Buches Todesstaub – made in USA.

https://www.heise.de/tp/features/Massenvernichtungswaffe-Uranmunition-4350706.html?seite=all

