„Eine Flut aus Lügen“ – Abby Martin und Ex-UN-Ermittler decken Putsch-Strategien der USA auf

Am Vorabend eines weiteren US-Krieges entlarvt Abby Martin die am häufigsten wiederholten Lügen über Venezuela. Zusammen mit dem Ex-UN-Menschenrechtsexperten Alfred De Zayas deckt sie auf, wie US-Sanktionen zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen.

Zum Video (in deutscher Übersetzung): https://deutsch.rt.com/international/86678-flut-aus-luegen-abby-martin-usa-venezulea-putshc/

