Der Versuch, Assad beim IStGH zu verfolgen, zielt darauf ab, den syrischen Friedensprozess zu untergraben (antikrieg.com)

http://www.antikrieg.com/aktuell/2019_03_20_derversuch.htm

von John Laughland

[Historiker und Spezialist für internationale Angelegenheiten, lehrte an der Universität Oxford und an Universitäten in Paris und Rom. John Laughland ist Mitglied des akademischen Beratungsgremiums des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Dort erschien sein am 19.3.2019 Text in English.]

Die Ankündigung, dass „eine Gruppe syrischer Flüchtlinge und ihre Londoner Anwälte“ „einen ordentlichen juristischen Trick“ gefunden haben, um auf eine Anklage gegen den syrischen Präsidenten Bashar Assad durch den Internationalen Strafgerichtshof zu drängen, zeigt einmal mehr die gefährliche Korruption der internationalen Justiz, vor der ich seit über einem Jahrzehnt warne.

Der syrische Krieg ist dank der militärischen Erfolge der syrischen Armee und ihrer russischen und iranischen Verbündeten fast vorbei. Die Erschöpfung auf beiden Seiten hat wahrscheinlich geholfen. Diplomatische Ouvertüren haben begonnen, Syrien wieder in das internationale System zu integrieren, beginnend auf regionaler Ebene: die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Botschaft in Damaskus wiedereröffnet; der sudanesische Präsident, Assads beinahe Namensvetter, Omar Al-Bashir, hat Syrien besucht, ebenso wie hochrangige ägyptische Beamte; syrische Beamte haben an panarabischen Gipfeln teilgenommen; sogar Israel setzt seinen Dialog mit Russland über Syrien fort. Kurz gesagt, die Situation normalisiert sich langsam, während Syrien selbst die schmerzhafte Suche nach innerem Frieden aufnimmt.

Der Versuch, Assad strafrechtlich zu verfolgen, ist ein Versuch, diese Keimlinge des Friedens auszurotten, bevor sie Wurzeln schlagen. Jede Anklage gegen Assad würde die sich langsam durchsetzende Annahme, dass der syrische Präsident Teil der Lösung ist, zunichte machen oder zumindest schwer beschädigen. Nachdem selbst die britische Regierung akzeptiert hat, dass Assad bleiben wird und dass Frieden mit ihm geschlossen werden muss, befürchten seine unerbittlichen Feinde, dass ihnen ihr Preis aus den Händen gleitet. Sie wollen keinen Frieden, wenn das bedeutet, dass Assad weiterhin bleibt.

Wir wissen, dass das Ziel darin besteht, jeden Friedensprozess zu sabotieren, denn diese Art von Anklage ist ein alter Hut im internationalen Strafrecht. Am Ende des bosnischen Bürgerkriegs 1995 wurden Anklagen gegen die bosnischen serbischen Führer, insbesondere Radovan Karadzic, erhoben, insbesondere um sie aus den Dayton-Friedensgesprächen zu entfernen. Antonio Cassese, damals Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien, sagte 1995, kurz nachdem die Anklage gegen Karadzic erhoben wurde, dass sie aus diesem Grund erhoben worden sei: „Die Anklage bedeutet, dass diese Herren nicht an Friedensverhandlungen teilnehmen können“ (zitiert in der italienischen Tageszeitung L’Unità, 26. Juli 1995). Im Übrigen hatte Cassese selbst den Staatsanwalt ermutigt, diese Strafverfolgung durchzuführen, obwohl er als Richter und Präsident des Tribunals neutral sein sollte.

Der „juristische Trick“ soll die Tatsache überwinden, dass Syrien kein Vertragsstaat des Statuts von Rom des Internationalen Strafgerichtshofs ist und damit nicht seiner Gerichtsbarkeit untersteht. Die Feinde Assads versuchen, der Tatsache auszuweichen, dass Syrien außerhalb der Reichweite des IStGH liegt, indem sie versuchen, auf Syrien einen Grundsatz anzuwenden, den der IStGH selbst bedauerlicherweise im vergangenen Jahr auf Burma angewandt hat. Im September stimmten die IStGH-Richter zu, dass ein Verfahren gegen Myanmar (Burma) eingeleitet werden könnte, obwohl dieses Land keine Vertragspartei des Statuts von Rom ist, weil die Verbrechen, die es angeblich begangen hatte – Deportation -, dazu geführt hatten, dass Menschen nach Bangladesch, das Vertragsstaat ist, geflohen waren. Analog dazu hoffen die Feinde Syriens, dass die Anwesenheit syrischer Flüchtlinge in Jordanien, einem Vertragsstaat des IStGH-Statuts, es ihnen ermöglichen wird, Assad zu verfolgen. Es scheint ihnen egal zu sein, dass dies das erste Mal ist, dass jemand von „Deportation“ in Syrien spricht, obwohl Damaskus wegen aller möglichen anderen Verbrechen angeklagt wurde.

Das Urteil über Myanmar und Bangladesch veranschaulicht alles, was mit der internationalen Justiz nicht stimmt. Die Entscheidung, die Zuständigkeit auf die burmesischen Behörden auszudehnen, verstieß nicht nur gegen die Grundprinzipien des Völkerrechts, wie sie im „Vertrag über Verträge“ zum Ausdruck kommen, sondern auch gegen das Wiener Übereinkommen von 1969, das besagt, dass der Grundsatz der freien Zustimmung „allgemein anerkannt“ ist und in dessen Artikel 34 es heißt: „Ein Vertrag schafft ohne seine Zustimmung weder Verpflichtungen noch Rechte für einen Drittstaat“, sondern brach auch ein noch grundlegenderes Prinzip, indem er ausdrücklich das Recht beanspruchte, seine eigenen Befugnisse zu definieren (in englischen Texten mit den französischen und deutschen Ausdrücken la compétence de la compétence und Kompetenz-Kompetenz). Der Gerichtshof bezeichnete dies als „einen gut etablierten Grundsatz des Völkerrechts, nach dem jeder internationale Gerichtshof die Befugnis hat, den Umfang seiner eigenen Zuständigkeit zu bestimmen“. In Wirklichkeit ist das in keiner Weise der Fall.

Im Gegenteil, die Befugnisse aller Organisationen sind gesetzlich festgelegt. Selbst souveräne Regierungen sind durch nationale Gesetze in ihren Befugnissen eingeschränkt. Die Vorstellung, dass eine internationale Organisation das Recht hat, ihre eigenen Befugnisse festzulegen und ihre Zuständigkeit auf Staaten auszudehnen, die sie nicht akzeptiert haben, ist eine so eklatante Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, wie man sie sich nur vorstellen kann. In der Vergangenheit waren solche Ansprüche gleichbedeutend mit Kriegserklärungen, denn ein solcher Anspruch kann nur mit Gewalt geregelt werden. So forderte Österreich am 23. Juli 1914 für seine Polizei das Recht, Ermittlungen in Serbien wegen der Ermordung des Erzherzogs Franz-Ferdinand in Sarajevo am 29. Juni durchzuführen. Es hat Belgrad ein entsprechendes Ultimatum übermittelt, das Serbien ablehnte. Das Ergebnis war der Erste Weltkrieg, der von Wien im Namen des Rechts auf Bestrafung der Täter dieses Verbrechens eingeleitet wurde.

Der Internationale Strafgerichtshof hat sich bereits nach dem Laurent Gbagbo-Fiasko massiv in Verruf gebracht. Nachdem das Gericht an der politisch motivierten Anklage gegen den Präsidenten der Elfenbeinküste im Jahr 2011 mitgewirkt hatte – eine Zusammenarbeit, die der französischen Militäroperation die Legitimität verschaffte, ihn zu entmachten, ebenso wie es dem NATO-Angriff auf Libyen durch die gleichzeitige Anklage von Oberst Gaddafi Legitimität verliehen hat -, war es gezwungen, Laurent Gbagbo acht Jahre später, im Januar dieses Jahres, freizulassen.

Indem der Internationale Strafgerichtshof versucht, seine unheilvolle Macht auf Syrien auszudehnen und damit einen kaum embryonalen Frieden in diesem Land zu stören, riskiert er, seinen Ruf noch weiter zu zerstören. Denn die Regeln, die die Zuständigkeit internationaler Organisationen auf Staaten beschränken, die zugestimmt haben, sie zu akzeptieren, sind keine unbedeutende Formalität des Internationalen Rechts. Stattdessen spiegeln sie das grundlegendste Prinzip der Politik wider, nämlich dass diejenigen, die Macht ausüben, verfassungsmäßig mit denen verbunden sein müssen, über die sie sie ausüben. Internationale Organisationen, die nicht auf einer solchen Zustimmung beruhen, verletzen dieses Grundprinzip schamlos und beginnen daher den Diktaturen zu ähneln, die zu bekämpfen sie vorgeben.

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge