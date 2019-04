Gedenken statt feiern. Brasiliens Regierung verherrlicht Staatsstreich von 1964. Tausende demonstrieren gegen den Präsidenten (junge Welt)

Bolsonaro hatte angeordnet, dass die Streitkräfte den 55. Jahrestag des Staatsstreichs vom 31. März 1964 gegen den gewählten Präsidenten João Goulart »angemessen feiern« sollten. Einem Regierungssprecher zufolge habe es sich damals nicht um einen Militärputsch gehandelt, »sondern um eine Mobilisierung von Schichten der Gesellschaft zusammen mit den Militärs«. In einem am Sonntag vom Präsidentenpalast Planalto verbreiteten Video wird – entgegen den historischen Fakten – unter anderem behauptet, Brasilien habe damals ein »kommunistischer Putsch« gedroht, dem seien die Streitkräfte zuvorgekommen. Man müsse dem Militär »keine Kränze winden und keine Ehrungen veranstalten«, es habe nur seine Aufgabe erfüllt, heißt es in der über »soziale Netzwerke« verbreiteten Aufnahme. Bereits am Freitag war im Planalto bei einer Militärzeremonie ein Tagesbefehl verlesen worden, in dem es unter anderem heißt: »Die Streitkräfte erhörten den Ruf der großen Mehrheit des Volkes und nahmen sich der Stabilisierung der Lage an.«

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/352156.brasilien-gedenken-statt-feiern.html

