Der argentinische Ex-Fußballstar Maradona widmet den jüngsten Sieg der von ihm in Mexiko trainierten Mannschaft, Dorados de Sinaloa, dem venezolanischen Präsidenten Maduro und dem Volk Venezuelas (junge Welt)

Der frühere argentinische Fußballstar Diego Maradona hat den jüngsten Sieg der von ihm in Mexiko trainierten Mannschaft, Dorados de Sinaloa, dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und dem Volk des südamerikanischen Landes gewidmet. Nach dem 3:2-Erfolg seiner Elf gegen Tampico Madero kritisierte Maradona die Einmischung des »Weltsheriffs« USA. Diese glaubten, »sie könnten unseren Weg bestimmen, weil sie über die größte Bombe verfügen«, so Maradona. »Aber wir glauben nicht an diesen Hampelmann, den sie als Präsidenten haben«, sagte er mit Blick auf US-Staatschef Donald Trump. (PL/jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/352597.maradona-widmet-sieg-maduro.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge