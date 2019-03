Solidarity with Venezuela #NoToNATO March – Protests in the U.S.

Washington, DC Protests against NATO, US interference in Venezuela

https://www.rt.com/usa/455167-venezuela-nato-protest-washington/

USA: Hundreds rally against NATO in Washington DC https://www.youtube.com/watch?v=jHZbVRsppDc

2016 vice presidential Green Party nominee Ajamu Baraka talks Venezuela, protests against NATO https://www.youtube.com/watch?v=U_RnGqalDqc

No To Nato Hands Off Venezuela https://www.youtube.com/watch?v=NrCiz8yPOeA

US Hands Off Venezuela DC Protest Speakers https://www.youtube.com/watch?v=qfrFkiwK7CQ&t=186s

#NoToNATO March https://www.youtube.com/watch?v=vSotxVCbLdk

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge