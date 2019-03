Venezuela: Fremde Militärberater eine „direkte Bedrohung“ – US-Sicherheitsberater Bolton (Sputniknews)

Die USA werden jegliche Aktionen von Militärkräften fremder Staaten in Venezuela und der Region im Ganzen als eine Bedrohung erachten, teilte der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten John Bolton am Freitag mit.

„Akteure außerhalb der westlichen Hemisphäre warnen wir eindringlich davor, militärische Kräfte und Mittel nach Venezuela oder anderswo zu entsenden“, heißt es in einem ofiziellen Statement des Sicherheitsberaters.

