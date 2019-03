US-Regierung: „Russland verschärft Spannungen in Venezuela“ (amerika21)

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza bezeichnete es als „Zynismus, dass ein Land wie die USA mit mehr als 800 Militärbasen in der Welt, einem beachtlichen Teil davon in Lateinamerika, und einem wachsenden Militärbudget von mehr als 700 Milliarden Dollar“, sich in die militärtechnischen Kooperationsprogramme zwischen Russland und Venezuela einmischen wolle. Für „Spannungen“ im Land sorge vielmehr die US-Regierung durch ihre „Drohungen mit Gewaltanwendung, die kriminelle Wirtschaftsblockade und die direkte Führung beim gescheiterten Putsch-Versuch“, so Arreaza.

https://amerika21.de/2019/03/224173/usa-russland-venezuela-spannungen

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge