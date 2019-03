Interview mit Nebojša Katicć. Er arbeitete bis 1992 in Belgrad als Finanzdirektor für das international tätige Konsortium »Energoprojekt«. Das Unternehmen unterstand dem jugoslawischen Energieministerium. Seit 1997 lebt er als selbständiger Berater und Publizist in London.

weiterlesen hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/351281.deutscher-imperialismus-serbien-muss-wirtschaftliche-vorgaben-von-eu-und-iwf-befolgen.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge