Sa 30.3. Kundgebung in Berlin: „Hände weg von Venezuela“ – Special Guests: Banda Bassotti, italienische antifaschistische Ska-Punk Band

Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“:

Wir können angesichts der jüngsten US-Aggression gegen das venezolanische Volk nicht schweigen.

wöchentliche Kundgebung am Brandenburger Tor

Special Guests. Banda Bassotti, antifaschistische italienische Ska-Punk-Band

Nicolás Maduro ist der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, den das Volk zweimal im Rahmen eines international beobachteten Wahlprozesses gewählt hat. Seit der Wahl von Hugo Chávez im Jahr 1998 bemühten sich die Vereinigten Staaten unermüdlich einen Regimewechsel in Venezuela herbeizuführen. Die US-Führung eskaliert diese Bemühungen zur Androhung militärischer Gewalt und des Raubes von Milliarden von Dollar aus dem Vermögen der venezolanischen Bevölkerung, und die Verbreitung der Vielzahl unerhörter Lügen in den globalen Medien steigt.

30. März 2019, 14:00 bis 16:00 Uhr

Pariser Platz, Brandenburger Tor

Pariser Platz, 10117 Berlin

Publiziert in Zeitung NEUES DEUTSCHLAND

Organisationsgruppe, „Hände weg von Venezuela“, Berlin

i. A Nancy Larenas

Protesta: „Manos fuera de Venezuela“ – con Banda Bassotti, el antifascista Ska-Punk

Alianza berlinesa „Manos fuera de Venezuela“: No podemos permanecer en silencio ante la reciente agresión de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Protesta semanal en la Puerta de Brandenburgo

Invitados especiales, Banda Bassotti, banda italiana ska-punk antifascista Nicolás Maduro es el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elegido dos veces por el pueblo en un proceso electoral de observación internacional. Desde la elección de Hugo Chávez en 1998, Estados Unidos ha trabajado incansablemente para lograr un cambio de régimen en Venezuela. La dirección de Estados Unidos está intensificando estos esfuerzos para convertirlos en amenazas de fuerza militar y el robo de miles de millones de dólares de los activos del pueblo venezolano, y la proliferación de mentiras escandalosas en los medios de comunicación mundiales está aumentando. 30 de marzo de 2019, de 14:00 a 16:00 horas

Pariser Platz, Puerta de Brandenburgo

Pariser Platz, 10117 Berlín Publicado en el periódico NEUES DEUTSCHLAND Traducción realizada con el traductor www.DeepL.com/Translator Grupo de Organizacion „Fuera las Manos de Venezuela“ Nancy Larenas Unterstützer, Apoyan

in alphabetischer Reihenfolge, en orden alfabetico Arbeitskreis Lateinamerika/Die Linke

Anti-NATO-Gruppe Berlin-Brandenburg ANNAB

Alexander-von-Humboldt-Gesellschaft

Aufstehen Basisgruppe, Berlin Mitte, Rochstr.

Berliner Arbeitskreis Uran-Munition

Bloque Latinoamericano Berlin

Cuba Si

Chile-Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e. V.

Coop Antikriegs-Café Berlin

Coordinador Alemania PCChile

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg

DKP Berlin

FG BRD-Kuba Regionalgruppe Berlin

Freidenker e.V.

Freidenker Berlin

Freundschaftsgesellschaft Berlin-Kuba e.V. (FBK)

Dr. Rainer Hammerschmidt, Vorstand, Aktion Freiheit Statt Angst

Karen e.V.

Motocicleta Sputnik Berlin

Mütter gegen den Krieg Berlin – Brandenburg

NachDenkSeiten Berlin

Netzwerk Cuba

Red de Solidaridad Patria Grande Berlin, Alemania

Red Venezuela Berlin

Solidaridad Antirepresiva

Laura von Wimmersperg, Moderatorin der Berliner Friedenskoordination

World Beyond War, Berlin

