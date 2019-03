Our Press Conference at the United Nations Today (March 26) at 11:00 AM. Please use the link below to view the Press Conference:

http://webtv.un.org/search/press-conference-h.e.-mr.-samuel-moncada-permanent-representative-of-the-bolivarian-republic-of-venezuela-to-the-united-nations-and-mr.-bahman-azad-peace-council/6007868556001/?term=Venezuela&sort=date

