Mindestens 18 von 23 Bundestaaten Venezuelas bleiben ab Montag ohne Strom.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Netblocks brachen 88 Prozent der Energieversorgung zusammen. Am Dienstag blieben Schulen und Universitäten geschlossen. Die Metro in Caracas stellte den Betrieb ein. Arbeiter und Angestellte blieben zu Hause, teilte die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit.

https://de.sputniknews.com/panorama/20190326324482367-stromausfall-venezuela-/

