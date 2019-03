Santiago de Chile ist Gastgeber des ersten Gipfels der neuen Organisation Prosur, die vom Gastgeberpräsidenten Sebastián Piñera und dem Präsidenten Kolumbiens, Iván Duque, befördert wird. Während Unasur Mitglieder verliert, konsolidiert sich der Neoliberalismus.

