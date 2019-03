Die Enthüllungen von Prosorow betreffen die Arbeitsmethoden und Einstellungen in fast allen Tätigkeitsgebieten des ukrainischen Geheimdienstes. Als konsultierender Experte einer der Abteilungen im Stab der Anti-Terrorzentrale sei er in viele Geheimoperationen involviert gewesen.

So ist Prosorow fest davon überzeugt, dass die ukrainische Seite in die Katastrophe der über dem Donbass abgeschossenen malaiischen Boeing MH17 verwickelt ist.

weiterlesen hier: https://de.rt.com/1umo

