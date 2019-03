Guaidó kündigt Beginn seiner „Operation Freiheit“ an: „Letzte Stunde der Ursupatoren hat geschlagen“ (RT Deutsch)

In Venezuela steht möglicherweise ein weiterer, groß angelegter Putschversuch unmittelbar bevor: Der US-gestützte venezolanische Oppositionelle Juan Guaidó hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich auf die Durchführung seiner „Operation Freiheit“ vorzubereiten.

„Es ist an der Zeit, uns auf die Ausführung von #OperationLibertad vorzubereiten, einer Phase des maximalen Drucks, um die endgültige Abschaffung der Usurpation zu erreichen“, erklärte Guaidó im sozialen Netzwerk Instagram.

weiterlesen hier.

https://deutsch.rt.com/amerika/86333-guaido-kundigt-beginn-seiner-operation-freiheit-an-letzte-stunde-der-usurpatoren-hat-geschlagen/

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge