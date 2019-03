Das 20. Festival Musik und Politik findet vom 29.-31. März 2019 in der Volksbühne Berlin statt!* – Auftaktveranstaltung am 26. März im SO36

Das „Festival Musik und Politik“ ist die Nachfolgeveranstaltung des legendären „Festivals des politischen Liedes“ in der DDR. Wie immer mit zahlreichen Konzerten, einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion.



Auftreten werden dort u.a. Konstantin Wecker, Menzel und Strom & Wasser (um nur einige zu nennen), außerdem gibt es diverse Gundermann-Revivalkonzerte.

Zum ersten Mal seit seinem Bestehen wird das Festival in den März verschoben. Mit mehr als 10 großen und kleineren Konzerten, über 100 Mitwirkenden und einer umfangreichen Ausstellung + Podiumsgespräch präsentiert sich das Festival Musik und Politik in seinem Jubiläumsjahr. Besinnlich, kritisch, kämpferisch, verspielt, geradeaus und aufmunternd – 3 Tage Festival im ganzen Haus – täglich Musik ab 16 Uhr :

*mit einer Auftaktveranstaltung am 26. März im SO36

Festivalprogramm: https://www.musikundpolitik.de/festivalinformationen/festival-2019



Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge