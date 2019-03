UN-Generalsekretär Antonio Guterres bekräftigt, dass Golan ein von Israel besetztes Gebiet ist, das zu Syrien gehört

Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen Bashar al-Jaafari hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres über die Ablehnung und Verurteilung Syriens der jüngsten Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump in Kenntnis gesetzt, in denen er der US-Präsident die Anerkennung der „israelischen Souveränität“ über den besetzten syrischen Golan ankündigte.

Bei seinem Treffen mit Guterres am Sonntag sagte al-Jaafai, dass die US-Regierung kein Recht oder Mandat hat, das Schicksal des besetzten syrischen Golan zu bestimmen.

Er fügte hinzu, dass jedes US-Verfahren, das auf das Recht der Arabischen Republik Syrien abzielt, den besetzten Golan wiederherzustellen oder seine Souveränität zu untergraben, eine rechtswidrige Handlung ist und eine offensichtliche Verletzung der US-eigenen Verpflichtungen gegenüber den Regeln der UN-Charta und den Prinzipien des internationalen Rechts darstellt .

Al-Jaafari wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen durch viele Resolutionen der UN-Generalversammlung und durch die Resolution 497 des Sicherheitsrats von 1981 bekräftigt haben, dass Golan ein besetztes Gebiet Syriens und dass alle von den israelischen Besatzungsbehörden in Bezug auf dieses Verfahren getroffenen Verfahren null und nichtig sind und keine Rechtswirkung haben.

Der syrische Diplomat forderte den UNO-Chef auf, eine klare offizielle Erklärung abzugeben, in der er die Position der UNO zur israelischen Besetzung des syrischen Golan klarstellt und bekräftigt.

Er wiederholte, dass das gesamte syrische Volk jetzt mehr denn je entschlossen ist, die Haltung seitens der USA abzulehnen und der israelischen Besatzung mit allen möglichen und international garantierten Mitteln zu begegnen.

Guterres seinerseits bekräftigte, dass die Haltung der Vereinten Nationen sowie seine persönliche Haltung fest und auf internationalen Resolutionen beruhen, die eindeutig besagen, dass „Golan ein von Israel besetzte Teil Syriend ist“.

Guterres, der normalerweise keine Äußerungen zu den in den sozialen Medien veröffentlichten Aussagen kommentiert, sagte, die gefährliche Haltung des US-Präsidenten habe ihn dazu veranlasst, den offiziellen Sprecher des UNO-Chefs zu bitten, eine offizielle Erklärung abzugeben, in der die UN-Haltung des Golan als fester Standpunkt bestätigt als ein Gebiet, dass Teil Syriens ist, und das von Israel besetzt wurde, gemäß den Resolutionen der internationalen Legitimität, insbesondere der Resolution 497 von 1981.

„Die Äußerungen des UN-Sprechers repräsentieren meine eigenen Positionen als UN-Generalsekretär“, betonte Guterres.

Quelle:

http://syriatimes.sy/index.php/news/local/40814-un-chief-reaffirms-golan-is-a-syrian-arab-land-occupied-by-israel fbclid=IwAR22b1uJr3AyCR0O368UlnyVc2zr5drlsTAxbnZIsXHKPsdYWXeT9Ca8p7c

