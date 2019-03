(Reuters) – Two Russian air force planes landed at Venezuela’s main airport on Saturday carrying a Russian defense official and nearly 100 troops, according to media reports, amid strengthening ties between Caracas and Moscow.

read more here:

https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics/russian-air-force-planes-land-in-venezuela-carrying-troops-report-idUSKCN1R50NB

