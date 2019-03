RFID in der Praxis

Mittlerweile gehen die Möglichkeiten der RFID-Technologie weit über die bloße Identifikation eines Senders durch einen Empfänger hinaus. Auf den winzig kleinen Transpondern können Daten gespeichert werden, die dann von Lesegeräten aus einiger Entfernung und ohne Verbindung durch Kabel oder direkten Kontakt zwischen beiden Geräten ausgelesen werden können. Vor allem in der Logistik- und Sicherheitsbranche hat diese Technologie die Datenerhebung und die Automatisierung von Vorgängen erheblich vereinfacht.

Vor- und Nachteile zusammengefasst:

http://www.korfid.de/

