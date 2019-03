Berliner Bündnis  „Hände weg von Venezuela“ #Berlin 23.3. Kundgebung

#HaendeWegVonVenezuela

#HandsOffVenezuela #ManosFueraDeVenezuela @HaendeWegVonVe

24.3.2019

HEUTE WICHTIG:

Neue Wache, Berlin, Unter den Linden 4

GEGEN ILLEGALE KRIEGE

Zum Gedenken an den völkerrechtswidrigen Angriff auf Serbien am 24.März.1999

danach ab 16 Uhr Friedensglocken-Mahnwache

Videos Kundgebung in Berlin am 23. März

„Hände weg von Venezuela“

Berliner Bündnis

„Hände weg von Venezuela“

Gestern Jugoslavien – Heute Venezuela

Gedenken an den völkerrechtswidrigen Angriff auf Serbien am 24.3.99

#Berlin 23.3. Dance For Venezuela #HandsOffVenezuela

#Berlin 23.3. Kundgebung Rede von Maren #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela

#Berlin 23.3. Kundgebung #HaendeWegVonVenezuela – Rede von Volker Wirth #HandsOffVenezuela

#Berlin 23.3. Kundgebung #HaendeWegVonVenezuela – Rede von Barbara Majd Amin #HandsOffVenezuela

#Berlin 23.3. Kundgebung #HaendeWegVonVenezuela #HandsOffVenezuela

