Zum Gedenken an den völkerrechtswidrigen Angriff auf Serbien am 24.03.1999

Unter den Linden 4

danach zur Friedensglocken-Mahnwache

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge