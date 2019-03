Kundgebung: Hände weg von Venezuela! Gestern Jugoslawien, heute Venezuela in Gedenken an den 20. Jahrestag der NATO-Aggression gegen Jugoslawien. BERLIN, Sa 23. März  von 14 bis 15 Uhr

Pariser Platz / Brandenburger Tor

gegenüber der US-Botschaft

Wir können angesichts der jüngsten US-Aggression gegen das venezolanische Volk nicht schweigen.

Nicolás Maduro ist der Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, den das Volk zweimal im Rahmen eines international beobachteten Wahlprozesses gewählt hat. Seit der Wahl von Hugo Chávez im Jahr 1998 bemühten sich die USA unermüdlich einen Regimewechsel in Venezuela herbeizuführen. Die US-Führung eskaliert diese Bemühungen zur Androhung militärischer Gewalt und des Raubes von Milliarden von Dollar aus dem Vermögen der venezolanischen Bevölkerung, und die Verbreitung der Vielzahl unerhörter Lügen in den globalen Medien steigt.

Deshalb fordern wir:

Die USA und ihre Verbündeten müssen sofort alle feindlichen Aktionen gegen Venezuela einstellen! Heben Sie alle Sanktionen auf, hören Sie auf, einen Putsch zu unterstützen, beenden Sie die Bemühungen zur Zerstörung der venezolanischen Wirtschaft und respektieren Sie das Recht des venezolanischen Volkes auf Selbstbestimmung.

hier der ganze Aufruf:

Berliner Bündnis „Hände weg von Venezuela“

http://haendewegvonvenezuela.net

Kein US-Krieg gegen Venezuela!

Keinen Krieg der USA gegen Venezuela!

In den USA initierter Aufruf

https://www.nowaronvenezuela.org/deutsch/

Aufruf zur internationalen Solidarität!

Schluss mit der Umsturzpolitik gegen Venezuela!

http://multipolare-welt-gegen-krieg.org

Nachrichten:

Venezolanische Opposition: Bürochef des selbsternannten Interimspräsidenten verhaftet

https://deutsch.rt.com/amerika/86156-venezuelas-opposition-enger-mitarbeiter-guaidos/

Brasilien: Militärintervention in Venezuela und Beitritt zur Nato? Bereitschaft die Beseitigung der venezolanischen Behörden zu unterstützen.

https://de.sputniknews.com/politik/20190321324428517-brasilien-unter-bolsonaro/

USA: Aktivisten bewachen venezolanische Botschaft in Washington

https://videos.telesurtv.net/video/769811/eeuu-activistas-custodian-embajada-de-venezuela-en-washington/

Venezuela könnte Öllieferungen für die USA nach Russland und China umleiten

https://deutsch.rt.com/amerika/86082-venezuela-konnte-ollieferungen-fur-usa-russland-china-umleiten/

Moskau: US-„Hilfe“ für Venezuela inakzeptabel – Russland wird eigene Interessen schützen

https://deutsch.rt.com/international/86081-lawrows-stellvertreter-hilfe-fur-venezuela/

Der Stromausfall in Venezuela und die NATO-Strategie der Cyberangriffe

https://deutsch.rt.com/amerika/86032-stromausfall-in-venezuela-und-nato/

Opposition von Venezuela übernimmt erste diplomatische Vertretungen in den USA

https://deutsch.rt.com/nordamerika/85991-opposition-von-venezuela-ubernimmt-kontrolle/

Frage von Elke Zwinge-Makamizele an Bernd Riexinger bezgl. Venezuela-Konflikt – Riexinger: DIE LINKE fordert! Keine Militärintervention durch USA & Verbündete! Nur durch Dialog kann friedliche politische Lösung gefunden werden, ohne Einmischung von außen, sondern durch die Venezolanerinnen & Venezolaner selbst. (abgeordnetenwatch.de) https://wp.me/p1dtrb-d5g

„Das Gesetz des Dschungels“: Erklärung des venezolanischen Botschafters bei der UN, Samuel Moncada über den Angriff auf venezolanische Diplomatenbüros in den USA http://cooptv.wordpress.de/2019/03/19/venezolanischer-un-botschafter-ueber-den-angriff-auf-diplomatenbueros

Kommunique der venezolanischen Regierung bezgl. der gewaltsamen Besetzung ihres diplomatisches Hauptquartiers in den USA

http://cooptv.wordpress.de/2019/03/19/kommunique-der-venezolanischen-regierung-bezgl-der-gewaltsamen-besetzung-ihrer-diplomatischen-vertretung

Regierung in Venezuela beklagt erneuten Angriff auf Stromnetz

Präsident Maduro spricht von weiterem Zwischenfall. Explosionen in Umspannwerken des Teilstaats Zulia. Regierung und Opposition auf der Straße https://amerika21.de/2019/03/223887/venezuela-stromnetz-angriffe-regierung

Venezuela: Maduro bittet für „tiefgreifende Umstrukturierung“ alle seine Minister um Rücktritt https://deutsch.rt.com/amerika/85922-maduro-bittet-fuer-tiefgreifende-umstrukturierung-alle-minister-um-ruecktritt/

VIDEOS: Berlin 16.3. Protest „Hände weg von Venezuela“ #HandsoffVenezuela

http://cooptv.wordpress.de/2019/03/16/videos-berlin-16-3-handsoffvenezuela

mehr:

http://haendewegvonvenezuela.net/links/

