Kuba kritisiert empört einen Artikel der New York Times, der nach Propaganda im Rahmen der US-Politik gegen Venezuela und Kuba aussieht (heise.de)

Die Entsendung von medizinischem Fachpersonal in 67 Staaten weltweit ist Kubas Devisen-Haupteinnahmequelle. Mehr als 11,5 Milliarden US-Dollar jährlich erlöst das Land laut Regierung damit. Von den Einnahmen finanziert Kuba sein kostenloses Gesundheitssystem und hat mehr als 35.000 Medizinstudenten aus 138 Ländern ein kostenloses Studium ermöglicht. In ihren Beiträgen als Antwort auf die Darstellung der New York Times verweisen die staatlichen Medien Kubas immer wieder auf diesen internationalistischen und solidarischen Effekt der kubanischen Ärztemissionen.

weiterlesen hier:

https://www.heise.de/tp/features/Instrumentalisiert-Kuba-seine-Aerzte-in-Venezuela-zu-politischen-Zwecken-4341485.html

