USA: Aktivisten bewachen venezolanische Botschaft in Washington (telesurtv.net)

Mittwoch, 20. März 2019

Eine Gruppe von Aktivisten hat sich vor der venezolanischen Botschaft in Washington versammelt, um ihre Weigerung zum Ausdruck zu bringen, einen Staatsstreich der Vereinigten Staaten in der südamerikanischen Nation zu verhindern und die jüngsten Aktionen der venezolanischen Opposition abzulehnen, die darin bestanden haben, venezuelanische diplomatische Sitze in den Vereinigten Staaten einzunehmen. teleSUR

https://videos.telesurtv.net/video/769811/eeuu-activistas-custodian-embajada-de-venezuela-en-washington/

