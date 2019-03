Russland ist gegen jegliches Ansinnen der USA, unter dem Vorwand „humanitärer Hilfe“ in Venezuela einzugreifen. Das sagte der Stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow dem US-Sonderbeauftragten Elliott Abrams. Moskau werde seine Interessen in Venezuela schützen.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/international/86081-lawrows-stellvertreter-hilfe-fur-venezuela/

