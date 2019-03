Letzten Samstag haben es mehr als 5.000 Polizisten nicht geschafft, die Proteste entlang der Champs-Elysees unter Kontrolle zu bringen. Rund 100 Läden wurden entweder niedergebrannt oder geplündert. Die Unruhen sollen bis zu sieben Stunden angedauert haben.

weiterlesen hier:

https://deutsch.rt.com/europa/86118-kontrolle-menge-frankreich-setzt-kunftig-soldaten-gelbwesten-proteste-ein/

