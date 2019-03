Am 24.3.2019 findet von 13-15.00 Uhr an der Neuen Wache in Berlin eine Gedenkveranstaltung: „20. Jahrestag NATO-Aggression gegen Jugoslawien“statt.

Einladung

Am Dienstag, den 26.3.2019, findet um 17.30 Uhr im ND-Gebäude, Seminarraum 1 , Franz Mehring-Platz1 in Berlin, anlässlich des 20. Jahrestages der NATO-Aggression gegen Jugoslawien eine Filmvorführung unter dem Titel:

„ NATO-Bombardement Jugoslawiens 1999“statt

mit anschließender Diskussion.

Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“

