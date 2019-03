„Das Gesetz des Dschungels“: Das ist es, was der venezolanische Botschafter bei der UN, Samuel Moncada über den Angriff auf venezolanische Diplomatenbüros in den USA denkt.

Der venezolanische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Samuel Moncada, lehnte den Angriff auf das venezolanische diplomatische Hauptquartier in den Vereinigten Staaten am Montag durch Personen ab, die die öffentliche Unterstützung der US-Regierung haben.

„Wenn eine Regierung in ihrem Hoheitsgebiet bezahlte und geschützte Agenten einsetzt, um das diplomatische Hauptquartier anderer Regierungen zu besetzen und zu verletzen, wird der Grundsatz der Immunität zerstört und alle diplomatischen Hauptquartiere in der Welt sind gefährdet“. Es ist das Gesetz des Dschungels“, sagte der ständige Vertreter der Vereinten Nationen auf seinem Twitter-Account.

Am Montag verurteilte die bolivarische Regierung der internationalen Gemeinschaft die Zwangsbesetzung ihres diplomatischen Hauptquartiers in den Vereinigten Staaten, die nur von offiziellen diplomatischen Vertretern der demokratischen und verfassungsmäßigen Regierung von Präsident Nicolas Maduro genutzt werden kann.

„Dazu gehören auch Diplomaten, die derzeit vor multilateralen Gremien mit Sitz in den Vereinigten Staaten tätig sind. Jede Drohung oder Einschüchterung venezolanischer diplomatischer Vertreter durch Bürger mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten zu tolerieren oder zu fördern, stellt eine sehr schwere Verletzung der internationalen Verpflichtungen der US-Regierung dar“, heißt es in der Erklärung des Ministry of People’s Power for Foreign Affairs.

Eine Gruppe von Komplizen des stellvertretenden Guarimbero Juan Guaidó in seinem Coup-Plan drang am Montag in drei diplomatische Büros Venezuelas in den Vereinigten Staaten ein, was einen offenen Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen darstellt.

