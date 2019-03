Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am Dienstag die Bundesregierung dazu verurteilt, künftig aktiv zu prüfen, ob US-Drohneneinsätze im Jemen vom Militärstützpunkt im pfälzischen Ramstein aus gegen das Völkerrecht verstoßen. Hintergrund war eine Klage von drei Jemeniten gegen das Verteidigungsministerium.

weiterlesen:

https://de.sputniknews.com/politik/20190319324393821-ramstein-us-drohneneinsaetze-urteil/

