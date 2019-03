Lafontaine: »Aufstehen« hat eigenständigen Wahlantritt erwogen (junge Welt)

Der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, hat einer Mitteilung des Saarländischen Rundfunksvom Montag zufolge vor Journalisten in Saarbrücken gesagt, dass die linke Sammlungsbewegung »Aufstehen« erwogen habe, bei der Europawahl Ende Mai anzutreten. Ein Ziel sei gewesen, dem Projekt »Steuermittel und Abgeordnetenmandate zu sichern, denn es gab ja gute Umfragen«. Man habe sich aber dann gesagt, dass man als Sammlungsbewegung das linke Lager nicht spalten wolle. Deshalb habe man keine Kandidaten für das Europaparlament aufgestellt.

Lafontaine warf laut SR der SPD, den Grünen und der eigenen Partei eine »Blockade« von »Aufstehen« vor.

weiter hier:

https://www.jungewelt.de/artikel/351664.lafontaine-aufstehen-hat-eigenst%C3%A4ndigen-wahlantritt-erwogen.html

