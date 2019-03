Fridays for Future sind Freitag, 22. März *Ökumenisches Zentrum für Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Arbeit* *WILMA 163

*Ökumenisches Zentrum für Umwelt-, Friedens- und Eine-Welt-Arbeit*

*WILMA 163: Wilmersdorfer Str. 163, 10585 Berlin-Charlottenburg, *

http://www.oekumenischeszentrum.de

Bus M45, U7 UBhf. Richard-Wagner-Platz (Ausgang Schustehrusstraße)

*Freitag, 22. März, 19 Uhr: *

_*zu Gast: Franziska Wessel, 14 J. von Fridays for Future*_**

*Schüler*innen kämpfen gegen den Klimawandel*

„*Warum wir sauer auf die Politik sind“*

*Freitag, 26. April, 19 Uhr: *

_*Prof. Hajo Funke*_**und*Prof. Micha Brumlick*

*“Hitlers Erlösungswahn, seine Opfer und seine Nachfolger“*

*Der Kampf um die Erinnerung (Buchvorstellung)*

*Freitag, 10. oder 17. Mai, 19 Uhr: *

_*Prof. Ottmar Edenhofer*_

(Direktor PIK – Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung)

*“Auf dem Weg zur Heißzeit?“*

*Freitag, 24. Mai, 19 Uhr: *

_*Gerit von Leitner*_

Buchvorstellung*“Bis die Araber klein beigeben-*

*Europas vergessener Krieg im Maghreb“*

ein versuchter Völkermord mit deutschem Giftgas

*Freitag, 14. Juni, 19 Uhr: *

_*Respekt für Griechenland – Dr. Hilde Schramm*_*:*

*“Die deutsche Kriegsschuld und andere*

*Verpflichtungen“ *

*für alle Vorträge Eintritt frei, um Spenden wird gebeten*

