Arsenal von Cyber-Waffen der NATO ermöglicht jedenfalls zerstörerische Attacken auf die Grundversorgung von Bevölkerungen weltweit.

Über eine Woche lang dauerte der Stromausfall in Venezuela. Er legte einen Großteil des Transports, der Kommunikation, der Produktion, der öffentlichen Verwaltung und des Erziehungswesens lahm. Die Grundversorgung der Bevölkerung wurde stark beeinträchtigt. Es war der bisher längste Black-Out in Südamerika.

Am 15. März verlas die russische Regierungssprecherin Maria Sacharowa eine Erklärung, in der sie eine externe Einflussnahme auf die Stromproduktion des Staudamms „Guri“ bestätigte:

Der venezolanische Energiesektor erlitt einen Angriff aus dem Ausland. Es handelte sich um eine komplexe Aktion aus der Ferne, die darauf hindeutet, dass alle Betriebsalgorithmen und Schwachstellen der Ausrüstung dieser Systeme dem Organisator der Aggression gut bekannt waren.

https://de.rt.com/1uds

