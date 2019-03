Venezuela: Maduro bittet für „tiefgreifende Umstrukturierung“ alle seine Minister um Rücktritt (RT Deutsch)

Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez gab am 17. März auf ihrem Twitter-Kanal bekannt, dass Präsident Nicolás Maduro „das gesamte Regierungskabinett gebeten hat, für eine tiefgreifende Umstrukturierung der Methoden und des Funktionierens der bolivarischen Regierung ihre Ämter zur Verfügung zu stellen“.

Rodríguez erklärte, dass diese Maßnahmen vom venezolanischen Präsidenten getroffen wurden, um „das Heimatland von Bolívar und Chávez gegen jede Bedrohung zu schützen“.

