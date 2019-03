unteilbar denken – ein öffentlicher Think Tank – Über schwierige Solidaritäten – HAU Hebbel am Ufer Berlin 19.3.

19. März 2019

HAU1, Hebbel am Ufer, Stresemannstraße 29, 10963 Berlin.

Beginn: 19 Uhr | Einlass ab 18 Uhr

Am 13. Oktober 2018 folgten in Berlin eine Viertelmillion Menschen dem Aufruf #unteilbar

Gemeinsam mit dem #unteilbar-Team und der feministischen Theoretiker*in und Soziolog*in Sabine Hark (Wir Machen Das) lädt das HAU Hebbel am Ufer zu einer Reihe öffentlicher Think Tanks ein, die einen Reflexionsprozess über Potenziale von „#unteilbar-Politiken“ und mögliche Allianzen anstoßen sollen. An einem runden Tisch diskutieren Akteur*innen aus dem #unteilbar-Spektrum – offen, kontrovers und konstruktiv. Den Auftakt bildet eine Diskussion zu „schwierigen Solidaritäten“. Nach einem Impulsvortrag von Sabine Hark sprechen:

Max Czollek (“Desintegriert Euch!”),

(“Desintegriert Euch!”), Sharon Dodua Otoo (Autorin),

(Autorin), Uwe Meinhardt (IG Metall, Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik beim Vorstand),

(IG Metall, Grundsatzfragen und Gesellschaftspolitik beim Vorstand), Anna Stiede (Frauen*streik),

(Frauen*streik), Koray Yılmaz-Günay (Flüchtlingsrat Brandenburg und Migrationsrat Berlin-Brandenburg)

mit Margarita Tsomou, Kuratorin HAU Hebbel am Ufer, und Sabine Hark über Möglichkeiten und Schwierigkeiten solidarischen Handelns.

Die Veranstaltung wird im Livestream übertragen.

Weitere Informationen bei Facebook und auf der Website vom HAU

