Anis Amri: Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz war nicht langfristig geplant. Berliner Morgenpost und rbb berichten über ursprünglich geplanten Anschlag auf Berliner Gesundbrunnen-Center.

Anis Amri soll sich angeblich entgegen mutmaßlicher Absprachen zu einem Alleingang entschlossen haben.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/03/amri-geplanter-anschlag-gesundbrunnen-center-berlin.html

https://www.morgenpost.de/berlin/article216667457/Plante-Anis-Amri-Anschlag-auf-Gesundbrunnen-Center.html

http://www.maz-online.de/Nachrichten/Politik/Anis-Amri-plante-offenbar-weitere-Anschlaege-Shoppingcenter-in-Berlin-im-Visier

https://rp-online.de/panorama/deutschland/berlin-anis-amri-plante-wohl-anschlag-auf-einkaufszentrum_aid-37474823

https://www.tagesspiegel.de/berlin/anis-amri-war-das-gesundbrunnen-center-im-visier-der-terroristen/24106554.html

Sharen mit: Facebook

Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



WhatsApp

Pinterest



E-Mail

Gefällt mir: Gefällt mir Lade … Ähnliche Beiträge