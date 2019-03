Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza sits down with The Grayzone’s Anya Parampil to discuss his secret meetings with Trump envoy Elliot Abrams, how the war in Syria reordered international relations, and Caracas‘ efforts to form a Non-Aligned Movement „adapted to the 21st century.“

