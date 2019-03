„There is nobody in that White House or in this administration that cares at all for the Venezuelan people.“

read more:

https://www.commondreams.org/news/2019/03/16/demands-trump-end-economic-war-and-attempts-regime-change-handsoffvenezuela-march?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2i_vJ0fPzAPGm0b4gi3y-0TKhksWLzccof_FqxCUIDRCcv5F80AHjutM0

