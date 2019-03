Anti-Assad-Demonstranten stoßen bei Demonstration in Berlin mit der Polizei zusammen (VIDEO)

Rund 250 Menschen nahmen an eine Demonstration der syrischen Opposition teil, die den achten Jahrestag des syrischen Aufstands markierte“Assad must go“ und „Out with Putin“ waren die Slogans.

Die Demonstranten sind mit der Polizei zusammengestoßen, nachdem dieDemonstration gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad chaotisch wurde,

Die Polizei verhaftete mehrere Demonstranten, die in der Nähe der russischen Botschaft eine Polizeikette durchbrachen, die Gegendemonstranten schützen sollte.

https://mobile.almasdarnews.com/article/anti-assad-protesters-clash-with-police-during-demonstration-in-berlin-video/

