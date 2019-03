Aktivisten der Gelbwesten-Bewegung haben für den morgigen allwöchentlichen 18. Akt der Proteste ein Ultimatum an Präsident Emmanuel Macron gestellt. Sie verlangen endlich die Umsetzung ihrer Forderungen. Der Ton in Richtung ihrer Regierung wird deutlich rauer.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/1u74

