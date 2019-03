Soll Berlin private Immobilienkonzerne enteignen? Dafür wirbt eine Bürgerinitiative, die bald ein entsprechendes Volksbegehren erreichen will. Die US-Ratingagentur Moody’s warnt jetzt: Eine solche Enteignung der Konzerne würde das Kreditrating Berlins gefährden.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/1u5o

