Millionen Menschen auf der ganzen Welt protestieren unter dem Motto „Global Warming“. Die derzeitigen Kriege wie in Syrien, im Jemen, im Irak, in Afghanistan und in Venezuela werden nicht erwähnt.

Wenn heute am 15. März Millionen Menschen auf der ganzen Welt unter dem Motto „Global Warming“ protestieren, werden die derzeitigen Kriege wie in Syrien, im Jemen, im Irak, in Afghanistan und in Venezuela nicht erwähnt.

Ebenfalls werden die Gefahren eines Dritten Weltkrieges, der die Zukunft der Menschheit bedroht, nicht erwähnt.

Am 15. März werden Zehntausende von Kindern in 71 Ländern nicht zur Schulegehen, um den als „größten Umweltprotest in der Geschichte“ bezeichneten Protest zu unterstützen.

Während Soziales und Gerechtigkeit neben dem Klima Teil der Kampagne sind, wird das durch die Einführung neoliberaler Reformen hervorgerufene Problem der Armut und der weltweiten Arbeitslosigkeit nicht thematisiert.

Mitte März 2019: Gegen Venezuela und Iran gibt es anhaltende militärische Drohungen.

Gibt es nicht Kriegsdrohungen seitens der USA ? Ist dies kein Anliegen, das Gegenstand einer weltweiten Protestbewegung sein sollte?

Der Cyberangriff auf Venezuelas elektrisches Netz, von dem bis zu 80% des Landes betroffen sind, ist de facto ein Kriegsakt.

Am 10. März bekräftigte Washington seine Absicht, einen Regimewechsel in Venezuela durchzuführen. US-Außenminister Mike Pompeo bat den US-Kongress, eine halbe Milliarde Dollar zu investieren, „um die Wirtschaft der venezolanischen Nation wiederherzustellen und Juan Guaido zu helfen“. Diese Aussage sollte als eine De-facto-Kriegserklärung verstanden werden.

Der nationale Sicherheitsberater John Bolton und der Außenminister Mike Pompeo hatten zuvor ihre Absicht bekräftigt, Krieg gegen den Iran zu führen.

Diese Kriegspläne scheinen von einer stark publizierten Kampagne gegen die globale Erwärmung überschattet worden zu sein.

Während Klima, Arbeit und Gerechtigkeit erwähnt werden, wird das Wort „Frieden“ beiläufig weggelassen.

Es ist noch nicht zu spät, um dies zu korrigieren: NEIN zum Krieg am 15. März

Unser Anliegen ist es, dass diese weltweite Umweltkampagne neben den Klimabedingungen ein festes Bekenntnis gegen durch die NATO und die USA geführte Kriege und gegen die aggressive neoliberale Politik beinhaltet, die zur Verarmung der Menschen weltweit beitragen.

Die Klimabewegung sollte sich auch gegen den Einsatz von Polizeigewalt gegen diejenigen stellen, die Arbeit und Gerechtigkeit fordern, einschließlich der Gelben Westen in Frankreich.

Die fatalen Umweltauswirkungen der von den USA und der NATO geführten Kriege muss angesprochen werden.

Während der Klimawandel ein legitimes Anliegen ist, stellt sich die zentrale Frage, warum sich diese Protestbewegungen auf die globale Erwärmung beschränken ? Die Antwort ist, dass viele der großen beteiligten Organisationen großzügig von Wall-Street-Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen finanziert werden, darunter die Rockefeller, Tides, Soros Stiftungen u.a.m.

