Anna Tuv verlor ihren Mann und ihre Tochter im Donbass-Krieg, ihr linker Arm wurde abgerissen. Heute engagiert sie sich für den Frieden in ihrer Heimat. Das italienische Parlament hat sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.

