Deutschland kommt Nato-Ziel bei Verteidigungsausgaben nicht näher (Handelsblatt)

Laut einem Nato-Bericht kamen Länder wie Deutschland oder Italien 2018 dem sogenannten Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben nicht näher.

Die Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Staaten steigen – aber bei weitem nicht genug, um die Forderungen von US-Präsident Donald Trump zu erfüllen.

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/verteidigungspolitik-deutschland-kommt-nato-ziel-bei-verteidigungsausgaben-nicht-naeher/24103384.html?ticket=ST-179123-jFfK5dUavbUadW6Hod5s-ap5

