US-Senatoren zu Afghanistan: „Wir haben gewonnen und packen unsere Koffer“ (RT Deutsch)

12.03.2019



Eine neue Gesetzesvorlage der US-Senatoren Rand Paul und Tom Udall soll den US-Einsatz in Afghanistan endlich beenden. Eine symbolische Siegeserklärung soll die Grundlage für den Rückzug bilden, nachdem die mächtigste Armee der Welt keinen militärischen Sieg davontragen konnte.

von Zlatko Percinic

„Wir haben gewonnen und packen unsere Koffer“, so könnte man die neue Gesetzesvorlage zum Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan umschreiben. Die Initianten, die Senatoren Rand Paul (Republikaner aus Kentucky) und Tom Udall (Demokrat aus New Mexico), sprechen dabei durchaus ein gewaltiges Problem an: Wann ist die Zeit für einen Abzug von Soldaten aus einem Kriegsgebiet gekommen?

hier weiterlesen:

https://deutsch.rt.com/meinung/85633-afghanistan-wir-haben-gewonnen-und/

